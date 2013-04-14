В КНДР рассказали о планах военного вторжения Южной Кореи

Северная Корея отвергла предложение Сеула о переговорах, назвав их маскировкой перед военным вторжением.
Власти КНДР отвергли предложение Южной Кореи о проведении переговоров о сотрудничестве в промышленном районе Кэсон.
Об этом сообщает Lenta.ru.
Пхеньян назвал инициативу Сеула "пустой и бессмысленной".
С предложением о диалоге по будущему индустриальной зоны в Кэсоне, которая служила примером сотрудничества двух Корей, выступил южнокорейский министр объединения Ю Киль Чжэ.
В комитете КНДР по мирному объединению родины в связи с этим заявляют, что подобными "бессмысленными" жестами Сеул лишь маскирует свои планы военного вторжения.
Свидетельством неискренности южнокорейских властей в Пхеньяне назвали продолжающиеся совместные учения Республики Корея и США, а также требования Сеула об отказе Северной Кореи от создания ядерного оружия.
Промышленный район Кэсон был отделен от одноименного города на юге Северной Кореи в 2002 году, в последующие годы там открылся индустриальный парк, где разместили свои предприятия южнокорейские производители потребительских товаров.
Ранее индустриальная зона продолжала функционировать даже при обострении отношений между Кореями, однако 3 апреля КНДР закрыла доступ в Кэсон для южнокорейских сотрудников.
8 апреля было объявлено о временном закрытии комплекса, и со следующего дня на работу не выходили и работники-северокорейцы.
Эскалация напряженности в отношениях между КНДР и Республикой Корея началась после того, как Пхеньян в декабре запустил в космос ракету со спутником.
В феврале Северная Корея также провела успешное испытание ядерного оружия, что вызвало резкое недовольство Сеула, Вашингтона и международного сообщества в лице ООН, которая ввела против Пхеньяна новые санкции.
В свою очередь, Южная Корея и США стали активно проводить масштабные совместные учения, на которые КНДР отреагировала выходом из соглашений о перемирии и ненападении и угрозами военных ударов.