Опубликованы видео и новые данные о жертвах ДТП автобуса с детьми в Бельгии

В аварии автобуса, перевозившего детей в Бельгии, погибли пять человек.

Об этом сообщили в Ростуризме, передает РИА Новости.

Среди погибших двое – граждане Польши, а также россияне – учительница и двое подростков.

Кроме того, в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших, еще 15 получили легкие и средние травмы.

"Всего погибло пять человек. Два человека — гражданина Польши, учительница — руководитель группы и двое подростков, фамилии уточняются. Кроме того, 19 человек получили ранения, из них 10 человек легкоранены, у пятерых ранения средней тяжести, четыре человека находятся в критическом состоянии", - заявила пресс-секретарь Федерального агентства по туризму Ирина Щеголькова со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Бельгии Георгия Кузнецова.

Отметим, что в МЧС РФ сообщили о 12 раненых и четверых погибших, в том числе гражданке России.

Как сообщал "Главред", утром 14 апреля недалеко от бельгийского Антверпена автобус, перевозивший группу детей, пробил бетонное ограждение и сорвался с моста.

По предварительной информации, в автобусе находилась группа туристов-подростков в возрасте 15-17 лет.

Видео: РБК-Украина