В Бельгии названы имена россиян, погибших в ДТП автобуса с детьми

Власти Бельгии объявили фамилии россиян, погибших в аварии туристического автобуса недалеко от Антверпена.

Об этом сообщает РИА Новости.

В ДТП погибли Надежда Дербенцева из Волгограда 1962 года рождения и Илья Кибирев 1998 года рождения, а также гид из Санкт-Петербурга Ольга Ашуркова, возраст которой неизвестен.

Всего жертв аварии, как и сообщалось ранее, пятеро: помимо троих россиян, это двое водителей из Польши.

Пострадали 19 человек: двое российских подростков находятся в критическом состоянии, пять человек тяжело ранены, но их жизни вне опасности, остальные получили легкие травмы.

В Ростуризме отметили, что десять пострадавших россиян уже выписали из бельгийских больниц.

Всего в автобусе, который утром в воскресенье, 14 апреля, выехал с шоссе в районе муниципалитета Ранст и рухнул с эстакады, находились 42 человека. В их числе 39 россиян, включая 31 школьника из Волгограда в возрасте до 17 лет и восемь сопровождавших их взрослых, а также трое поляков — два водителя автобуса и гид.

Ранее о количестве и гражданстве пострадавших и погибших публиковалась противоречивые сведения.

Сообщалось, в частности, что среди туристов были украинцы, но эта информация не подтвердилась.

Официальная причина катастрофы пока не названа, однако правоохранительные органы Бельгии уже восстановили картину случившегося.

Автобус, следовавший из Германии в Париж черед Антверпен, потерял управление в 6:30 утра по местному времени, то есть в 7:30 по Киеву.

Поскольку на шоссе нет тормозного следа, в полиции предположили, что водитель не заметил изменения траектории движения — не исключено, что он заснул за рулем.