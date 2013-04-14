Берлускони решил снова возглавить правительство Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о готовности снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства.

При этом миллиардер отметил, что произойдет это в том случае, если парламентские выборы пройдут в ближайшее время, передает РИА Новости.

Выступая на митинге своей партии "Народ свободы" в городе Бари, Берлускони подчеркнул, что "либо в Италии будет сильное и стабильное правительство, либо же лучше немедленно дать слово итальянцам на голосовании в июне".

При этом политик добавил, что если выборы пройдут в июне, то он вновь выдвинет себя в качестве лидера "коалиции свободы" и председателя совета министров.

Отметим, что формирование нового правительства после февральских выборов парламента проходит в Италии в атмосфере "политического хаоса".

Консультации, которые вели президент Италии и ведущие политические силы страны, не увенчались успехом из-за разногласий между партиями.

В этой связи некоторые местные наблюдатели отмечают, что одним из возможных выходов из сложившейся ситуации могло бы стать проведение новых выборов.