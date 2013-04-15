На президентских выборах в Венесуэле победил преемник Чавеса

В Венесуэле Николас Мадуро, который был назван предыдущим главой государства Уго Чавесом своим преемником, победил на внеочередных президентских выборах. О его победе объявил Национальный избирательный совет. Он получает 50,66% голосов.



Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лучена сообщила, что оппозиционный кандидат Энрике Каприлес набрал, по предварительным подсчетам, 49,07% голосов избирателей, сообщает РИА Новости.



Всего в выборах приняли участие 18,8 миллиона человек. Сразу после объявления итогов выборов в Каракасе сторонники Мадуро начали праздновать победу своего кандидата, запуская салюты и петарды.

Выборы в Венесуэле прошли в спокойной обстановке, нарушений зафиксировано не было.

видео: Вести.ру.