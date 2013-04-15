Оппозиционый лидер Венесуэлы отказался признавать результаты выборов

Энрике Каприлес набрал 49,07% голосов избирателей
"Нужен детальный пересчет этого процесса (выборов), перед страной и перед всем миром", — заявил Каприлес, пишет РИА Новости
По его словам, официально оглашенные предварительные результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране.
По предварительным данным Национального избирательного совета страны, Мадуро набрал 50,66% голосов. Оппозиционный кандидат Энрике Каприлес набрал 49,07% голосов избирателей.
Напомним, Уго Чавес, уезжая в декабре 2012 года на Кубу, где ему предстояла очередная операция, в прямом телеэфире назвал Николаса Мадуро своим преемником и призвал венесуэльцев голосовать за него в случае внеочередных выборов.
Мадуро во всех выступлениях в ходе избирательной кампании всячески подчеркивал, что Чавес – его духовный отец, поэтому голосовать за него – это то же самое, что голосовать за Чавеса.