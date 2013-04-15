Оппозиционый лидер Венесуэлы отказался признавать результаты выборов

В Венесуэле кандидат от оппозиции Энрике Каприлес отказался признавать результаты выборов президента, по предварительным результатам которых победу одержал кандидат от правящих сил Николас Мадуро.

"Нужен детальный пересчет этого процесса (выборов), перед страной и перед всем миром", — заявил Каприлес, пишет РИА Новости

По его словам, официально оглашенные предварительные результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране.

По предварительным данным Национального избирательного совета страны, Мадуро набрал 50,66% голосов. Оппозиционный кандидат Энрике Каприлес набрал 49,07% голосов избирателей.

Напомним, Уго Чавес, уезжая в декабре 2012 года на Кубу, где ему предстояла очередная операция, в прямом телеэфире назвал Николаса Мадуро своим преемником и призвал венесуэльцев голосовать за него в случае внеочередных выборов.



Мадуро во всех выступлениях в ходе избирательной кампании всячески подчеркивал, что Чавес – его духовный отец, поэтому голосовать за него – это то же самое, что голосовать за Чавеса.