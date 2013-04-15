КНДР отмечает "День солнца", а мир ждет пуска ракет

Северная Корея празднует день рождения Ким Ир Сена - "День солнца", поскольку не иначе как "Солнцем нации" называют северокорейцы основателя нации.

При этом, как заявил министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин, КНДР может сегодня, 15 апреля, совершить запуск ракеты. Эта страна готова к ракетному пуску. Однако, на данный момент нет признаков готовности Севера развязать полномасштабную войну, пишет ИТАР-ТАСС.

По словам военного министра, вооруженные силы Республики Корея продолжают тщательно отслеживать все происходящее на территории соседней страны, включая подготовку к возможному запуску баллистической ракеты средней дальности, и находятся в полной боеготовности на случай атаки.

Ким Гван Чжин добавил, что по случаю праздника в Пхеньяне может состояться грандиозный военный парад.

Но, парада может и не быть, поскольку, по данным СМИ, военные атташе зарубежных стран не получили приглашение на это мероприятие. Не исключено, что Корейская народная армия продемонстрирует свой военный потенциал 27 июля в связи с другим событием - 60-летием окончания Корейской войны 1950-53 годов. На Севере его считают днем победы, и этой дате руководитель страны Ким Чен Ын уделяет особое внимание.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Южной Кореи Ким Мин Сок выразил сомнение, что Пхеньян осуществит ракетный запуск именно в день рождения Ким Ир Сена - скорее это произойдет в ближайшие дни, передает Yonhap. "Если ракеты заправлены топливом, они могут быть запущены в любое время, как только Север примет политическое решение", - сказал он.

На снимках, присланных на прошлой неделе со спутников-шпионов, были видны две мобильные установки с новыми ракетами средней дальности "Мусудан", которые КНДР еще ни разу не испытывала. Обе - на восточном побережье, в провинциях Хамгён-Намдо и Канвондо, а именно близ порта и военно-морской базы Вонсан. Как минимум одна из них, как сообщалось, приведена в стартовое положение.

В Южной Корее не исключают, что, помимо "Мусудана" дальностью около трех тысяч километров, Пхеньян запустит несколько более старых ракет "Скад" и "Нодон-1" дальностью соответственно от 500 и до 1500 километров. Вместе с тем с прошлого четверга, 11 апреля, разведка не фиксировала никаких подозрительных передвижений северокорейских военных.

В прошлом году КНДР запустила ракету за два дня до 100-летия Ким Ир Сена - 13 апреля - и неудачно. Баллистическая "Ынха-3" со спутником пролетела всего несколько минут, после чего развалилась и упала в океан. Действия страны в мире расценили как нарушение международных обязательств и резолюций Совбеза ООН, запрещающих ей запускать ракеты с использованием баллистических технологий.

Сегодня в Пхеньяне царит праздничная атмосфера. С утра жители столицы, получившие два выходных дня, отправились к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленным на возвышенности Мансу в центре столицы. Мужчины в строгих костюмах и женщины в красивых национальных нарядах возлагают цветы к подножию гигантского монумента, пишут СМИ.

Никаких признаков напряженности в городе нет. В обычном режиме функционируют зарубежные дипмиссии и представительства международных гуманитарных организаций.

Сам северокорейский лидер посетил Кымсусанский мемориальный дворец, где почтил память своего деда - основателя и первого президента КНДР, а также отца. Это - первое появление Ким Чен Ына на публике за последние недели, отмечает "Интерфакс".

Ранее южнокорейские СМИ передавали, что северокорейский лидер не участвовал в публичных мероприятиях с 1 апреля.

Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что двухнедельное отсутствие Ким Чен Ына - это "психологический маневр, чтобы привлечь внимание Южной Кореи и Соединенных Штатов".

Госсекретарь Керри заявил о готовности США пойти на контакт с КНДР

В сложившейся обстановке госсекретарь США Джон Керри нанес визиты в Сеул, Пекин и Токио. Декларируя готовность Америки защищать своих азиатских союзников в случае ракетного удара со стороны Северной Кореи, он одновременно заявил о готовности Вашингтона пойти на контакты с представителями КНДР.

"Мы готовы к контактам, однако нам нужен подходящий момент, подходящие условия", - сказал он журналистам после переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой, и добавил, что Северная Корея обязана предпринять шаги к свертыванию своей ядерной программы.

Заявление Керри о возможности переговоров с Пхеньяном вызвало смешанную реакцию у американских законодателей, - пишет "Голос Америки". "Госсекретарь Керри все правильно сказал. Мы готовы сделать шаг вперед, но мы хотим увидеть некоторые позитивные меры со стороны Северной Кореи по снижению градуса этой резкой и горячей риторики", - сказал сенатор-демократ Ричард Дурбин. Выступая в воскресной передаче на канале Fox News, он заметил, что попытки снять напряженность на полуострове будут более успешными, если к ним подключится Китай - главный экономический партнер Северной Кореи.

Однако в той же телепередаче сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что США не должны вознаграждать Пхеньян за его воинственные заявления. "Я не готов платить выкуп какому-нибудь сумасбродному лидеру вроде Ким Чен Ына, чтобы он ослабил свою риторику. Это похоже на плохое кино. Сюжет постоянно повторяется", - сказал он.