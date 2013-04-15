Россия договаривается о транспортировке тел погибших в Бельгии

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что генконсул РФ в Бельгии должен решить вопросы по транспортировке тел погибших в ДТП. Кроме того, между Брюсселем и Волгоградом будет установлен видеомост, чтобы остающиеся на лечении после аварии подростки могли по видеосвязи общаться со своими родителями.

"Сегодня мы установим видеомост, пострадавшие должны общаться со своими родителями", - сказал он на заседании правительственной комиссии, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Как сообщил руководитель оперативной группы МЧС Сергей Юдин из Брюсселя, сейчас в больницах остаются семь пострадавших, среди них один ребенок, который не пострадал, но он ожидает своих родителей.

"Состояние пострадавших оценивают врачи Отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра катастроф "Защита", которые после обследования примут решение об эвакуации их в Россию", - сказал Юдин.

Глава МЧС в свою очередь попросил генконсула РФ в Бельгии "проработать в установленном порядке с бельгийской стороной вопросы по транспортировке тел погибших".

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля недалеко от Антверпена разбился туристический автобус, который перевозил группу подростков из России. В ДТП погибли пять человек - двое польских водителей, экскурсовод и учительница из России, а также один подросток.