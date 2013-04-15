Серия терактов в Ираке: около 20 погибших и 100 раненых

В Ираке число погибших в результате серии взрывов достигло по меньшей мере 19 человек. Еще более 100 человек ранены.

В утренний час пик взрывные устройства в автомобилях сработали в Багдаде, Киркуке и Фаллудже, сообщает ВВС.

Через пять дней на большей части Ирака должны состояться местные выборы – первые с момента вывода из страны американских войск.

14 апреля взрывами в Ираке были убиты 10 человек, в том числе один из кандидатов на предстоящих выборах из числа мусульман-суннитов.

Напомним, 6 апреля, 25 человек погибли, 60 человек получили ранения в результате теракта в г. Баакубе в 50 километрах от Багдада.



Атака произошла на встрече одного из кандидатов, который участвует в муниципальных выборах, со своими сторонниками