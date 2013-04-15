В России предотвратили массовые беспорядки с применением ружей, молотков и вил

В субботу, 13 апреля, полиция Ханты-Мансийской АО России пресекла массовые беспорядки и задержала у торгового центра Сургута около 180 молодых людей, у которых был изъят целый арсенал холодного и травматического оружия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО сообщает "Интерфакс".

Информация о группе молодежи, собравшейся возле торгового центра на улице Комплектовочной, поступила в полицию около 22:00 по местному времени. "Прибывшие на место полицейские услышали несколько хлопков, похожих на выстрелы. В ходе досмотра сотрудниками полиции были изъяты травматическое и пневматическое оружие, гладкоствольное ружье, обрез ружья, биты, молотки, железные трубы, спортивные снаряды и хозяйственные вилы", - говорится в сообщении.

Все лица были задержаны и доставлены в отдел полиции, затем дактилоскопированы и поставлены на профилактический учет. Среди задержанных были представители разных национальностей.

"Причиной массового сбора людей стала ситуация, которая произошла неделю назад. В одном из магазинов города между четырьмя мужчинами произошел конфликт. Два молодых человека сделали замечание другим, поскольку парни выражались нецензурной бранью", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее "Главред" сообщал, в феврале 2012-го в Египте произошла массовая драка болельщиков клубов "Аль-Масри" и "Аль-Ахли", в ходе беспорядков погибли 74 человека, сотни пострадали.

фото: sitv.ru