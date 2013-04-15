Организатора кровавой бойни в Коннектикуте Адама Ланзу избивали в школе - СМИ

Адам Ланза, устроивший кровавую бойню в школе Сэнди Хук в Коннектикуте, могли избивать в школе.

Об этом через несколько месяцев после трагедии рассказали родственники убийцы, пишет New York Daily News.

Как пишет издание, до седьмого класса Ланза сам учился в Сэнди Хук, а его мать, ставшая его первой жертвой, работала там же волонтером. По словам родственников, Адам часто приходил домой с синяками по всему телу. Однако, когда мать спрашивала его, что случилось, Ланза не признавался в чем дело.

Мать Ланза подозревала, что ее сына бьют в школе и даже планировала подать иск в суд на учителей, которые, по ее мнению, закрывали глаза на физические и словесные нападки на Адама со стороны остальных детей.

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"Она была убеждена, что школьное руководство делает недостаточно, чтобы защитить Адама", - рассказали члены семьи Ланза.

Напомним, в начале декабря минувшего года 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей и шестерых взрослых в начальной школе в городке Ньютаун. Перед тем, как начать стрельбу в школе, Ланза застрелил собственную мать. В доме, в котором он проживал со своей матерью, были обнаружены сотни патронов, ружья и ножи. Они хранились в шкафу, который был открыт, но не взломан.

В комнате Ланзы следователи также обнаружили книги об аутизме и синдроме Аспергера, который был диагностирован у самого Ланзы.

Ранее также сообщалось, что стрелок много лет интересовался массовыми убийствами и составил двухметровый список преступлений, подобных тому, которое он совершил.

После произошедшего в Сэнди Хук в США значительно участились случаи стрельбы в общественных местах. Во многих американских городах количество погибших от огнестрельного оружия за последние месяцы стало рекордным.