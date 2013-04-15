Суд решил освободить экс-президента Египта Мубарака

Суд признал экс-президента Египта Хосни Мубарака невиновным в причастности к гибели демонстрантов во время подавления акций протеста в 2011 году.

Такое решение принял сегодня суд в Каире, пишет ИТАР-ТАСС.

Как заявил судья, "Мубарак освобождается из-под стражи, если он не проходит обвиняемым по другим делам".

Прошение об освобождении было подано адвокатом бывшего главы государства Фаридом ад-Дибом.

Все предусмотренные законом сроки предварительного заключения экс-президента давно истекли, а пожизненное заключение, в соответствии с которым он уже провел в тюрьме Тора больше полугода, было аннулировано по решению Апелляционного суда. В конце прошлого года судьи удовлетворили жалобу защиты и постановили пересмотреть с нуля уголовный процесс по делу о гибели протестующих в дни "революции 25 января".

Как известно, сейчас в Египте проходят повторные слушания по делу бывшего президента, обвиненного в прошлом году в гибели сотен людей в ходе массовых выступлений во время революции 2011 года.

Жертвами тех событий стали более 800 человек, сам Мубарак был вынужден уйти в отставку. Согласно первоначальному вердикту, который был вынесен 2 июня 2012 года, суд не нашел прямых доказательств предоставления экс-президентом права полиции использовать боевые патроны, но учел его косвенную причастность, приговорив к пожизненному заключению.

В январе суд удовлетворил апелляцию о пересмотре приговора и повторном судебном процессе из-за "неудовлетворительной" работы прокурора.

Напомним, здоровье Хосни Мубарака значительно ухудшилось и из камеры в тюрьме Тора он был переведен в военный госпиталь. На судебных заседаниях он присутствовал, лежа на медицинской каталке.

Напомним, в начале апреля в отношении Мубарака возбудили новое уголовное дело о коррупции. В прокуратуре полагают, что он использовал не по назначению средства, выделенные для проведения работ в президентском дворце. Как сообщается, бывшего руководителя страны подозревают в хищении из бюджета около 160 миллионов долларов США.