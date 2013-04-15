В Лондоне прошла репетиция похорон Тэтчер: опубликовано видео

В Лондоне состоялась генеральная репетиция похорон экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.

Об этом сообщают "Вести.ru".

Сама церемония похорон состоится в среду, 17 апреля, и она расписана по минутам.

Репетицию траурного шествия провели в 5 часов утра по местному времени 15 апреля.

Затемно военнослужащие трех родов войск выполнили построение в заданных районах Лондона, катафалк доставил условный гроб к церкви Святого Климента на Стрэнде.

Там гроб переложили на запряженную лошадьми повозку – орудийный лафет – и доставили его в собор Святого Павла.

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На рассвете прошла основная часть репетиции – накрытый государственным флагом гроб спустили по широким ступеням парадной лестницы собора. На безлюдных лондонских улицах оркестры играли похоронные марши Шопена, Бетховена и Мендельсона.

Специальный комментатор Алистер Брюс, проанализировавший репетицию похорон, заявил, что она прошла очень хорошо, но не идеально. В частности, гроб был внесен в собор примерно с трехминутным отставанием от графика.

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Экс-премьер умерла 8 апреля на 88-м году жизни после перенесенного инсульта.

С согласия королевы Елизаветы II было принято решение организовать Тэтчер церемониальные похороны с воинскими почестями. Потом тело Тэтчер будет кремировано.

Масштаб траурных мероприятий будет немногим уступать государственным похоронам, которые устраиваются только в случае смерти членов королевской семьи. Единственным исключением из этого правила были государственные похороны Уинстона Черчилля в 1965 году.

Впрочем, не все британцы восприняли смерть Тэтчер как трагедию национального масштаба: 13 апреля в центре Лондона состоялось "празднование кончины Тэтчер", в котором приняли участие бывшие шахтеры, активисты левых движений и студенты.

Они принесли с собой большое чучело экс-премьера, вокруг которого пели песни и танцевали.

Видео: "Вести.ru"