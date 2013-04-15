Американцы исследовали северокорейскую ракету: она может нести ядерный заряд

Американские специалисты подняли со дна океана части северокорейской ракеты "Ынха-3", которая, по версии КНДР, в декабре 2012 года вывела на орбиту спутник "Кванменсон-3".

Об этом со ссылкой на The Daily Beast передает Lenta.ru.

Ракетчики в общих чертах сумели воссоздать ракету, а также обозначить возможные сферы ее применения.

Полученные данные, совмещенные с информацией, добытой американской разведкой, позволили сделать вывод, что ракета годится для отправки боевого ядерного заряда.

Кроме того, форма, прочность материалов и другие технические параметры обтекателя ракеты свидетельствуют о том, что, по-видимому, она изначально задумывалась именно для доставки ядерного оружия к цели, а не для запусков космических аппаратов.

"Доступ к верхней части ракеты дал нам возможность собрать и проанализировать критически важную информацию. Изучение обломков натолкнуло нас на вывод о том, что это – контейнер для боеголовки", — заявил эксперт, исследовавший ракету.

Отметим, что в марте разведка Пентагона сообщила, что со "средней долей уверенности" можно утверждать, что Северная Корея обладает ядерным оружием, которое может быть доставлено к цели с помощью существующих ракет. В то же время, ведомство подчеркнуло, что достоверность подобной информации пока недостаточна.

Позднее американские военные отметили, что данных о наличии у КНДР работающих ядерных боеголовок нет, но принципиально такую возможность не опровергать нельзя.

Сам официальный Пхеньян уже заявлял, что располагает ядерными зарядами небольших размеров, которые можно установить на ракетах большой дальности. Однако испытаний ракет, снабженных такими зарядами, пока не проводилось.

До сих пор КНДР проводила тесты ракет и ядерного оружия отдельно друг от друга.

Отметим, что новость о возможном наличии у Северной Кореи ядерных ракет появилась на фоне очередного обострения ситуации на Корейском полуострове. Власти КНДР подготовили к старту новую ракету, которая, по мнению иностранных разведок, может быть запущена "в любой момент".