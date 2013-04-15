Учителей американской школы вооружили пистолетами

В одной из школ города Уэст-Плейнс в американском штате Миссури некоторые учителя и сотрудники технического персонала будут ходить на работу с пистолетами.

Об этом со ссылкой на The New York Times передает Lenta.ru.

Это решение было принято по многочисленным просьбам родителей после массового убийства в школе "Сэнди Хук", где 14 декабря 2012 года были застрелены 26 человек, из которых 20 – дети в возрасте 5-10 лет.

Школьный совет решил направить нескольких сотрудников на профессиональные курсы оружейной подготовки, организованные частной компанией, специализирующейся на вопросах безопасности.

Теоретическая и практическая подготовка продолжалась в общей сложности 40 часов. Учителей и технический персонал научили не только приемам обращения с оружием, но и методам действий в опасных ситуациях.

После этого все они прошли экзамен и получили соответствующие сертификаты.

Кроме того, всех людей, направленных школой на курсы оружейной подготовки, проверили на наличие криминального прошлого, на употребление наркотиков и общее психическое состояние. Ожидается, что теперь все они ежегодно будут проходить эти проверки и пересдавать экзамен на владение оружием.

Школа предпочла оставить секретной информацию о том, кто именно из ее сотрудников будет ходить на работу с пистолетом. По мнению совета, элемент неизвестности и наличие подготовленных стрелков среди учителей должен заставить преступника дважды подумать, прежде чем забраться в школу.

Большинство родителей учащихся "Фэйрвью" полностью поддержали решение школьного совета, поскольку лесистый юг штата Миссури является охотничьим краем, где оружие считается обычным предметом обихода: оно есть практически в каждом доме.

Кроме того, офис местного шерифа, который мог бы помочь в случае нападения на школу, находится в как минимум девяти минутах езды от школы, что, по мнению родителей, недопустимо далеко.

В большинстве других городов и штатов США бороться против участившихся случаев нападения на школы стараются при помощи законов, ограничивающих права владельцев оружия. Также большой популярностью пользуются желтые наклейки "Gun Free School Zone" - "Проносить оружие в школу запрещено".