В Тунисе приговоренная к смерти FEMENистка сбежала от родных

Тунисская активистка движения FEMEN, которую местный исламский лидер приговорил к забиванию камнями насмерть за полуголые фотографии в Сети, оказалась на свободе.

Об этом со ссылкой на La Repubblica передает Newsru.com.

В воскресенье, 14 апреля, итальянская журналистка связалась с ней после побега из-под домашнего ареста.

19-летняя Амина Тайлер рассказала, что ее топлес-акция разозлила ее семью. Один из ее приятелей рассказал матери, где она находится, и родственники тут же явились за ней.

"Они забрали меня силой, брат поднял меня и резко швырнул на землю, после этого вот уже месяц у меня болит спина", - пожаловалась она.

После этого, по словам Амины, ее затолкали в машину и повезли домой. Брат уничтожил sim-карту ее мобильного телефона, а дома начались побои, которые продолжались до тех пор, пока за нее не вступился отец.

Семья решила увезти ее в небольшое село.

"Каждый день приходили незнакомые люди, заставляли читать Коран и ходить к имаму, хотя знали, что я атеистка. Затем меня отвели к психиатру. Я была вынуждена принимать такие сильные препараты, что я не знала, что я делаю, я целый день спала".

После всей этой "терапии" девушку снова привезли в столицу и заперли в доме.

Ей удалось бежать в субботу, 13 апреля, и она по-прежнему чувствует себя в большой опасности.

"Мое лицо известно, я получила множество угроз", - заявила Амина, добавив, что отовсюду слышит оскорбления, а люди, встречая ее по дороге, кричали: "Голая Амина!".

Также Тайлер опасается, что ее ищут не только родственники, но и полиция.

"Я боюсь, что меня могут избить или даже изнасиловать, чтобы наказать меня", - сообщила FEMENистка и отметила, что, если семья опять поймает ее, сбежать будет практически невозможно.

Несмотря на пережитые побои, тунисская активистка не намерена прекращать своей деятельности.

"Я хочу что-нибудь организовать с FEMEN, но пока не знаю, что именно и где, в Европе или в Тунисе. Я знаю точно, что мы будем продолжать борьбу против тех, кто хочет лишить женщин их прав. Нас не остановить", - заключила она.

Напомним, как сообщал "Главред", 19-летнюю активистку из тунисской ячейки Femen Амину Тайлер приговорили к смертной казни за то, что она разместила фотографию топлес на своей странице в Facebook.

На фото на теле обнаженной по пояс девушки было написано "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь" и "Fuck your morals".