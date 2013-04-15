КНДР предъявила ультиматум "южнокорейским марионеткам"

Руководство КНДР предъявило ультиматум Южной Корее: Пхеньян требует от соседей "отказаться от враждебной деятельности" и "принести извинения".

Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

"Верховное командование Корейской народной армии опубликовало ультиматум к южнокорейской группе марионеток", — говорится в заявлении ЦТАК.

Ультиматум состоит из трех пунктов: в первом из них подчеркивается, что ответные меры северокорейской стороны будут предприняты без предупреждения, если Сеул предпримет какие-либо действия, оскорбляющие "высшее достоинство" КНДР.

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Во втором пункте заявления говорится о немедленном начале демонстрации военной мощи страны.

"Если группа южнокорейских марионеток действительно желает диалога и обсуждений, они должны принести извинения за значительные и незначительные враждебные действия, которые они посмели совершить против нашей республики, и практически продемонстрировать свои желания", - указано в третьем пункте ультиматума.

Отметим, что в последнее время обстановка на Корейском полуострове резко обострилась. Причиной тому стали, с одной стороны, совместные учения США и Южной Кореи, а с другой – воинственные заявления Пхеньяна.

В начале апреля появилась информация, что КНДР может провести испытания баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан", а также ракет типа "Скад" и "Нодон".

Также напомним, что сегодня, 15 апреля, в Северной Корее отмечается государственный праздник – День Солнца, в память о дне рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

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Аналитики не исключили, что в этом году в честь 101-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в Пхеньяне может состояться военный парад.

Кроме того, как сообщал "Главред", сегодня стало известно о результатах , сегодня, 15 апреля, стало известно о результатах исследования американских специалистов, которые извлекли с морского дна обломки ракеты, запущенной КНДР в декабре.

Ракетчики заявили, что северокорейская ракета способна нести ядерный заряд.