Западные СМИ уличили Путина в плагиате: он списал половину кандидатской

Итальянские журналисты обвинили Владимира Путина в плагиате: по их словам, нынешний президент России украл научные тезисы из американского учебника по экономике.

Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, передает "Инопресса".

"Слухи насчет плагиата ширились уже давно. Уже несколько лет авторитетные американские ученые считают работу молодого Путина плагиатом. Проблема заключается теперь в том, что российский премьер Дмитрий Медведев начал крестовый поход против плагиата и фальшивых званий, настоящих язв российской системы государственного образования. И все имеющиеся комиссии, призванные бороться с этим явлением, столкнулись со скандальной и необычной ошибкой Путина", - отметил журналист.

В то же время, официальный Кремль, по информации газеты, комментировать обвинения отказывается.

"Кремль молчит. Эксперты скрываются за выражениями: "Без комментариев". В 1996 году, когда нынешний президент только начинал восхождение к власти, он защитил в Горном институте Санкт-Петербурга кандидатскую диссертацию по теме: "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений", - напомнили журналисты.

При этом итальянцы подчеркивают, что один из ученых Брукингского института Вашингтона выяснил, что 60% из 218 страниц работы и не менее шести диаграмм были взяты из американского учебника по экономике, переведенного на русский язык Академией КГБ в 1994 году.

"Однако "клевета" американского института не удостоилась никакой официальной реакции, а Путин осмотрительно не касается этой темы", - заключает газета.