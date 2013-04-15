На финише марафона в Бостоне произошел теракт

В американском Бостоне, у финишной ленты одного из самых престижных марафонов мира, прогремели два взрыва.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Традиционно, марафонский забег проходил по улицам города. Теракт произошел у финишной черты, приблизительно в 15:00 по местному времени – через три часа после старта забега.

Первый взрыв произошел по ходу движения рядом с финишем, а второй – спустя примерно 20 секунд.

Точных данных о пострадавших пока нет – телеканалы сообщают, что погибли от двух до шести человек.

На месте происшествия работают экипажи спасательных машин.

Свидетели сообщают, что повсюду лежат тела жертв.

При этом пользователь Twitter Jackie Bruno сообщила с места происшествия, что она видела оторванные ноги одного из пострадавших.

Федеральные власти пока не имеют полной информации о случившемся. Известно, что в Нью-Йорке антитеррористические подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

Фото: @JeremyKyleNot, Jackie Bruno