Теракт в Бостоне, арест и допрос Царнаева: главные подробности

15 апреля в Бостоне произошел громкий теракт - на финише марафона прогремели два взрыва, жертвами которых стали три человека, а еще 282 получили ранения.

Взрывные устройства были изготовлены в кустарных условиях из скороварок, начинены кусками металла, гвоздями и подшипниками и приводились в действие дистанционно. Позже в ФБР предоставили в распоряжение прессы фото искореженных частей бомбы.

Глава комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что действия террористов наводят на мысль о том, что они прошли спецподготовку.

"Учитывая сложность этого (взрывного) устройства, его отличительные особенности, наводящие на мысль об Афганистане и Пакистане, умелое изготовление и обращение — все это наводит меня на мысль, что у них был инструктор. Вопрос теперь в том, где этот инструктор или инструкторы — в Чечне или в США", — сказал Маккол.

Видео момента взрыва смотрите здесь

Позже в деле о бостонском теракте появилась еще она жертва – был найден мертвым 22-летний студент Брауновского университета Сунила Трипат, которого ошибочно подозревали в причастности ко взрывам. Позднее выяснилось, что Трипати пропал задолго до взрывов, а в его квартире нашли записку, в которой говорилось, что он собирается покончить с собой.

ФБР выяснило, что взрыв устроили братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, которые "засветились" в Массачусетском технологическом институте – застрелили полицейского и намеревались взорвать студентов. Полиция и ФБР провели спецоперацию, в результате которой Тамерлан был убит при задержании, а второго - Джохара- удалось задержать почти через сутки.

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Очевидец, живший в одном из домов, возле которого происходило задержание террористов, рассказал подробности полицейской операции. По его словам, в машине у братьев было много боеприпасов и снаряжения. Также у их ног находились рюкзаки, вероятно, также набитые боеприпасами.

По словам шефа полиции Уотертауна Эдварда Дево, братья Царнаевы во время перестрелки с полицией применили пистолеты, винтовку и шесть взрывных устройств.

Когда Царнаевы взорвали самодельную бомбу, раздался оглушительный звук и поднялось гигантское дымное облако, заполнившее всю улицу. Один из братьев (Тамерлан), стреляя, ринулся прямо на полицейских. Где-то за 10-12 метров от их кордона он вдруг оказался на земле. "Со своей точки обзора я не видел, уложили ли его полицейские или выстрелы", - рассказал очевидец.

Полный рассказ очевидца ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Второго террориста обнаружили спустя сутки в лодке на заднем дворе одного из домов в пригороде Бостона - Уотертауне. Парню уже предъявлены обвинения, и ему грозят пожизненное заключение или смертная казнь.

Видео момента задержания Джохара Царнаева - любительская съемка

В ответ Царнаев-младший заявил, что главным организатором теракта был его старший брат Тамерлан. Причиной теракта подозреваемый назвал религию, а конкретно, - желание его брата "защитить ислам". Больше о показаниях бостонского террориста читайте здесь.

Хотя Царнаев-младший получил тяжелые ранения в ногу и горло, он уже начал давать показания. Не имея возможности говорить – он писал следователю записки. Так, источники в правоохранительных органах, знакомые с ходом расследования теракта, сообщают, что Джохар Царнаев уже признался ФБР, что они с братом устроили взрывы в Бостоне. Это была, по его словам, месть за войну в Ираке и Афганистане.

Сейчас Джохар уже переведен из больницы в тюрьму Девенс штата Массачусетс. Он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход. Царнаев-младший содержится в маленькой одиночной камере за стальной дверью и находится под круглосуточным наблюдением. Дверь снабжена смотровым окном для наблюдения за заключенным, в камере также установлена видеокамера. Еду и медикаменты Царнаев получает через специальный люк в двери.

Кроме того, оказалось, что братья Царнаевы планировали устроить теракт в Нью-Йорке. Об этом они рассказали своему заложнику – водителю угнанного ими джипа.

Друзья убитого Тамерлана заподозрили его в причастности к тройному убийству в 2011 году, которое унесло жизнь его лучшего друга Брендана Мэсса. "Тем троим парням перерезали горло, по одежде и полу было разбросано много марихуаны. Их действительно ужасно убили", — сказал один из американских знакомых Царнаева.

Что касается причин смерти Тамерлана, то патологоанатомы назвали то, что младший брат Джохар сбил и переехал его джипом, когда полицейские пытались одеть на него наручники.

Фото и видео задержания бостонского террориста смотрите ЗДЕСЬ

Отец Джохара и Тамерлана - Анзор Царнаев - заявил, что парней подставили спецслужбы, а младший из братьев вообще был "настоящим ангелом".

Мать братьев Царнаевых - Зубейдат Царнаева - также уверена, что ее сыновей подставили. По ее словам, ее старший сын Тамерлан увлекся религией пять лет назад, он начал соблюдать свои исламские обряды, но он никогда не говорил, что собирается вступить на путь джихада. Также она отметила, что за ним в течение 3-5 лет вели слежку сотрудники ФБР.

Между тем, у полиции также появилась версия, что к увлечению радикальным исламом Тамерлана Царнаева подтолкнула именно мать.

Любопытно, что имя Зубейдат Царнаевой в 2011 году попало в американский список подозреваемых в связях с терроризмом. Тогда Россия обратила внимание властей США на Царнаеву одновременно с запросом у ФБР информации об ее сыне Тамерлане ввиду его возможных связей с экстремистами. Тогда Зубейдат и Тамерлан Царнаевы были занесены в базу данных TIDE, который находится в ведении Национального контртеррористического центра.

Также выяснилось, что перед штурмом спецназа Тамерлан успел позвонить матери. "Полиция начала стрелять по нам, они нас преследуют. Мама, я тебя люблю", сказал он.

Позже ФСБ России передала американской ФБР записи прослушки двух разговоров Царнаевых с матерью Зубейдат. Они расплывчато упоминали джихад и обсуждали возможность переезда Тамерлана в Палестинскую автономию, но молодой человек отмечал, что не говорит по-арабски.

Агенты ФБР считают, что за Царнаевыми стояла так называемая "спящая ячейка" террористов, которая готовилась годами и ждала момента действовать. Кромем того, следователи в США проверяют возможную связь братьев Царнаевых с действующей на территории России террористической организацией "Кавказский Эмират", возглавляемой Доку Умаровым.

Как спецназ штурмовал дом террористов в Бостоне: опубликованы фото

Отметим, что взрывы в Бостоне стали наиболее крупной террористической атакой на территории США с 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек.

фото:ЕРА/UPG; Twitter; видео: телеканал RT