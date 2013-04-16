Обама пообещал найти и наказать виновных во взрывах в Бостоне

Президент США Барак Обама выступил в понедельник вечером с телеобращением к нации в связи со взрывами на марафоне в Бостоне.

Американский лидер не стал называть взрывы терактами, но пообещал выяснить, кто за ними стоит, и предать виновных правосудию, пишет Газета.Ru.

"Мы продолжаем следить за ситуацией. Я распорядился выделить все необходимые ресурсы для чрезвычайных служб Бостона", — сказал Обама.



"Я говорил с директором ФБР Мюллером и секретарем национальной безопасности Наполитано, — сказал президент США. — Мы пока не знаем, кто это сделал и почему. Не следует делать скоропалительных выводов. Но мы обязательно выясним, кто стоит за сегодняшними событиями, и они почувствуют на себе всю силу американского правосудия".

В то же время, по данным американских СМИ, ФБР рассматривает взрывы в Бостоне, как теракты.

Напомним, два взрыва произошло на финише Бостонского марафона в понедельник, 15 апреля.

Как минимум 2 человека погибли, вместе с тем, СМИ сообщили о 12 жертвах. Пострадали минимум 90 человек.

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