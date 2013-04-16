Полиция Бостона назвала число погибших и пострадавших в теракте

Два взрыва, прогремевшие 15 апреля на финишной прямой знаменитого марафона в Бостоне, стали первым терактом на территории США после атаки "Аль-Каиды" 11 сентября 2001 года.

В результате взрывов погибли три человека, ранены 144, из них 17 находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости.

Власти США уже признали взрывы терактом. Расследование взяло под свой контроль ФБР, специалисты которого пока не установили мотивы преступников.

Также стало известно, что в городе были обезврежены еще пять бомб, которые по каким-то причинам не сработали.

После террористической атаки над Бостоном была введена бесполетная зона, а также отключена мобильная связь.

Напомним, как сообщал "Главред", о свое участие в забеге ранее заявили шестеро украинцев. Позе в МИД сообщили, что никто из них не пострадал.