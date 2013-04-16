ФБР в поисках террористов проводит обыск дома в Бостоне

В одном из домов в пригороде Бостона ФБР проводит обыск в рамках расследования теракта на марафоне, который произошел 15 апреля.

Об этом сообщает телеканал WBZ-TV, передает Lenta.ru.

В полиции отметили, что в ночь на 16 апреля был выдан ордер на обыск, однако дополнительных подробностей не сообщили.

По данным местных СМИ, дом, который обыскивает полиция, находится в северо-восточном пригороде Бостона.

В настоящее время поиски подозреваемых и взрывных устройств продолжаются в соседних с местом теракта кварталах, а также по всему маршруту марафона.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 апреля в Бостоне с интервалом в 20 секунд прогремели два взрыва, в результате которых погибли три человека, и 144 были ранены.

Взрывы произошли в 14:50 по местному времени, когда большинство участников забега находились на финише дистанции.