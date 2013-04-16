В Венесуэле марш оппозиции закончился стычками с полицией

В столице Венесуэлы сторонники оппозиции устроили демонстрацию протеста с требованием пересчета голосов, отданных на президентских выборах.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Во время марша произошли стычки манифестантов с полицией, которой пришлос применить слезоточивый газ.

Многочисленные активисты, многие из которых были вооружены камнями и палками, несли плакаты с надписями "Мошенничество" и "Пересчет".

Таким образом они демонстрировали недоверие к результатам выборов и протест против состоявшейся церемонии объявления избранным президентом страны Николаса Мадуро.

Демонстрация оппозиции прошла по призыву проигравшего на выборах кандидата от Блока демократического единства Энрике Каприлеса, который отказался признавать результаты голосования.

Он требовал отменить церемонию провозглашения Мадуро избранным президентом до тех пор, пока не будет проведен пересчет голосов избирателей. В противном случае, предупредил Каприлес, его сторонники организуют акции протеста.

Лидер оппозиции заверил, что все акции его сторонников будут проходить мирно, а сам он твердо выступает за "за мир и спокойствие" в стране.