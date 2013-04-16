Врачи Бостона предсказали долгое лечение пострадавших

Теракты в Бостоне, в результате которых погибли три человека и еще 144 были ранены, шокировали местных врачей.

Об этом сообщает "Корреспондент".

Как стало известно, в детскую больницу города поступило восемь детей, среди которых двухлетний мальчик с травмой головы, девятилетняя девочка с раной ноги, а также еще шестеро детей до 15 лет.

В Массачусетской больнице оказались 29 жертв теракта. Их травмы – от порезов и синяков до серьезных осколочных ранений. Травматологи заявили, что 15 апреля они были вынуждены провести несколько ампутаций.

Напомним, как сообщал "Главред", в результате двух взрывов, которые с интервалом в 20 секунд прозвучали на финишной прямой знаменитого марафона в Бостоне, погибли три человека, 144 получили ранения.

По данным телеканала CNN, 17 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также появилась информация, что в районе теракта полиция обнаружила еще пять взрывных устройств, которые не сработали.

Взорвавшиеся бомбы были расположены, по разным данным, от 45 до 90 метров друг от друга. Взрывная волна повалила участников марафона на асфальт и отправила в больницы десятки зрителей.

В детской больнице Бостона не предоставили дополнительных данных о детях, которые находятся на лечении, список большинства жертв, которые попали в больницы по всему городу, также не опубликован.

Как сообщил врач Массачусетской больницы, тяжелораненные пациенты попали в больницы в течение первых 15 минут. Старейшему пациенту 71 год.

"Ряду больных понадобятся очередные операции завтра и серия операций в течение ближайших нескольких дней", - заявил врач.