Южная Корея отвергла "прискорбный ультиматум" КНДР

Власти Южной Кореи 16 апреля отвергли предъявленный КНДР ультиматум, в котором Северная Корея потребовала принести извинения за "все враждебные действия", направленные против Пхеньяна.

Об этом заявил представитель минобороны Южной Кореи Ким Мин Сок, передает РИА Новости.

"Это прискорбно, что Север использует сообщения наших СМИ для угроз в нашу сторону", — сказал он.

Кроме того, чиновник заверил, что Южная Корея готова к жесткому ответу на любые провокации со стороны КНДР.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 апреля Пхеньян выдвинул ультиматум властям Южной Кореи, в котором предупредил, что ответные меры северокорейской стороны последуют без предупреждения, если Сеул предпримет какие-либо действия, оскорбляющие "высшее достоинство" КНДР.