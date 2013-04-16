Лидер салафитов Иордании порадовался теракту в Бостоне

Лидер группировки салафитов Иордании приветствовал теракт, который произошел на бостонском марафоне 15 апреля.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Мохаммед аль-Халаби заявил, что он счастлив видеть происходящее в США, поскольку "американская кровь не является более драгоценной, чем мусульманская".

"Пусть американцы почувствуют ту боль, которую мы испытали, когда их армия оккупировала Ирак и Афганистан, и убивала наших людей", - заявил лидер салафитов.

Отметим, что Мохаммед аль-Халаби в 2003 году был приговорен к семи годам тюремного заключения за попытку совершения терактов в посольствах США и других западных стран в Иордании.

Напомним, как сообщал "Главред", теракт на бостонском марафоне произошел 15 апреля, приблизительно в 15:00 по местному времени, когда в районе финишной ленты, где собралось множество людей, сработали два взрывных устройства.

Взрывы прогремели с интервалом в 20 секунд, а позже стало известно, что были обнаружены еще пять бомб, которые по каким-то причинам не сработали.

По последним данным, в результате теракта погибли три человека, один из них — восьмилетний ребенок. Кроме того, пострадали 144 человека, из них 17 находятся в критическом состоянии.

Видео: Boston Globe