Лидер салафитов Иордании порадовался теракту в Бостоне

Лидер группировки салафитов Иордании приветствовал теракт, который произошел на бостонском марафоне днем 15 апреля.
Лидер группировки салафитов Иордании приветствовал теракт, который произошел на бостонском марафоне 15 апреля.
Об этом сообщает Lenta.ru.
Мохаммед аль-Халаби заявил, что он счастлив видеть происходящее в США, поскольку "американская кровь не является более драгоценной, чем мусульманская".
"Пусть американцы почувствуют ту боль, которую мы испытали, когда их армия оккупировала Ирак и Афганистан, и убивала наших людей", - заявил лидер салафитов.
Отметим, что Мохаммед аль-Халаби в 2003 году был приговорен к семи годам тюремного заключения за попытку совершения терактов в посольствах США и других западных стран в Иордании.
Напомним, как сообщал "Главред", теракт на бостонском марафоне произошел 15 апреля, приблизительно в 15:00 по местному времени, когда в районе финишной ленты, где собралось множество людей, сработали два взрывных устройства.
Взрывы прогремели с интервалом в 20 секунд, а позже стало известно, что были обнаружены еще пять бомб, которые по каким-то причинам не сработали.
По последним данным, в результате теракта погибли три человека, один из них — восьмилетний ребенок. Кроме того, пострадали 144 человека, из них 17 находятся в критическом состоянии.
Видео: Boston Globe