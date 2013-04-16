Теракт в Бостоне: опубликованы фото и видео

Теракт 15 апреля стал наиболее масштабным со времен атаки "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.
Напомним, 15 апреля на финишной прямой одного из самых знаменитых марафонов мира с интервалом в 20 секунд прозвучали два взрыва.
По данным полиции, в результате погибли три человека, среди которых восьмилетний ребенок.
Также сообщается о 144 раненных, 17 из которых находятся в критическом состоянии. Самому младшему из пострадавших два года, самому пожилому - 71 год.
Отметим, что МИД Украины сообщил, что ни один из шестерых украинцев, которые заявляли о своем желании участвовать в забеге, не пострадал.
Напомним, что в заявке на участие в марафоне по улицам Бостона значились более 24 тысяч спортсменов.
Все подробности теракта в Бостоне узнайте в спецтеме "Главреда"
Видео: Boston Globe, tpmtv, newsreadallaboutit