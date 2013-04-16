Теракт в Бостоне: опубликованы фото и видео

В Интернете продолжают появляться новые фото- и видеоматериалы о катастрофе в Бостоне.

Напомним, 15 апреля на финишной прямой одного из самых знаменитых марафонов мира с интервалом в 20 секунд прозвучали два взрыва.

По данным полиции, в результате погибли три человека, среди которых восьмилетний ребенок.

Также сообщается о 144 раненных, 17 из которых находятся в критическом состоянии. Самому младшему из пострадавших два года, самому пожилому - 71 год.

Отметим, что МИД Украины сообщил, что ни один из шестерых украинцев, которые заявляли о своем желании участвовать в забеге, не пострадал.

Напомним, что в заявке на участие в марафоне по улицам Бостона значились более 24 тысяч спортсменов.

Все подробности теракта в Бостоне узнайте в спецтеме "Главреда"

Видео: Boston Globe, tpmtv, newsreadallaboutit

