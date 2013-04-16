Новые подробности теракта в Бостоне: у ФБР появился подозреваемый

Первыми результатами расследования теракта в Бостоне, которое ведет ФБР, стали приметы подозреваемого: по данным Бюро, это смуглый или темнокожий мужчина с сильным акцентом.

Об этом со ссылкой на данные CNN передает "Интерфакс".

Власти отмечают, что сейчас в их распоряжении довольно скудная информация о том, кто мог совершить взрывы. В то же время, глава бостонского отдела ФБР заявил, что расследование будет проведено вместе с Антитеррористическим отделом.

В организации отметили, что пока не установили, где были созданы бомбы – в Штатах или за рубежом, а значит пока сложно и говорить о преступнике, который привел в действие взрывные устройства.

При этом в ФБР заявили, что обе бомбы были небольшими, и не содержали пластиковой взрывчатки или другого серьезного вещества.

В полиции предположили, что бомбы были самодельными: скорее всего, речь идет о пакетах с поражающими элементами. Кроме того, пока неясно, были ли эти устройства приведены в действия дистанционно.

Следователи признают, что ничто не указывало на то, то в Бостоне может быть совершено подобное нападение.

"У нас не было данных, которые бы указывали на какую бы то ни было опасность", - заявил чиновник из министерства внутренней безопасности.

Также следователи отметили, что целью террористов не были победители марафона. В ФБР уточнили, что некоторые подозреваемые у них есть, но они пока не спешат называть их, поскольку ждут судмедэкспертизы.

"Ситуация быстро меняется, и пока еще слишком рано говорить о причинах и мотивах преступников", - заявили в Бюро.

Тем временем, уже известно, что разыскивается смуглый или темнокожий мужчина с иностранным акцентом. Он был одет в черную рубашку с черным рюкзаком и пытался попасть в ограниченную зрительскую зону примерно за 5 минут до взрыва.

Сейчас находится пострадавший гражданин Саудовской Аравии, однако он не взят под стражу, так как следователи не уверены, что он имеет отношение к взрывам. Ранее несколько американских СМИ сообщили, что полиция подозревает его в причастности к случившемуся, однако сами полицейские эту информацию опровергли.

Позже стало известно, что в Бостоне были обнаружены еще пять взрывных устройств, которые по каким-то причинам не сработали.

Полиция и ФБР изучают сейчас эти бомбы, поскольку они могут дать информацию о взорвавшихся устройствах; следователи снимают отпечатки пальцев. Также известно, что спецслужбы намерены просмотреть историю мобильных разговоров в районе марафона.

Также сотрудники ФБР обыскали одну из квартир в окрестностях Бостона. Губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, со своей стороны, заявил, что в городе усилены меры безопасности.

"Будут выборочно осуществляться проверки рюкзаков и пакетов. Мы также просим людей быть бдительными", - сказал он.

Власти крупнейших городов США готовы, если это потребуется, усилить меры безопасности после взрывов в Бостоне. В частности, усилить безопасности готовы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе, Детройте, Атланте и Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что секретная служба США ввела дополнительные меры безопасности вокруг Белого дома.

В Нью-Йорке стражи порядка усилили наблюдение за центральными районами. Мэр города Майкл Блумберг заверил, что в случае атак террористов полиция сможет эффективно защитить местных жителей. Кроме того, в США усилена охрана госучреждений, основных транспортных узлов. Также планируется уделять повышенное внимание безопасности на спортивных мероприятиях.