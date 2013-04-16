В Сирии объявлена всеобщая амнистия

Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию за все преступления, совершенные до 16 апреля 2013 года.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Президент издал указ номер 23 о всеобщей амнистии для лиц, совершивших преступления до 16 апреля этого года", - сообщили в Дамаске.

Кроме того, в указе отмечено, что "смертные приговоры будут заменены на пожизненное тюремное заключение и тяжелый труд".

Также отметим, что эта амнистия стала уже четвертой, проведенной правительством Асада с начала войны. Последний раз государство прощало преступников, ограничившись при этом уголовниками, в октябре 2012 года.

Особого эффекта акция не имела, так же, как и предыдущие, распространяемые в том числе и на противников режима.

Напомним, что массовые антиправительственные выступления в Сирии начались в марте 2011 года.

Власти жестко разгоняли протесты, используя армейские подразделения. В результате протесты переросли в вооруженное противостояние, и в стране фактически началась гражданская война.

По данным ООН, в результате конфликта погибли более 70 тысяч человек.