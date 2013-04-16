В Сирии объявлена всеобщая амнистия

Президент Сирии объявил всеобщую амнистию по преступлениям, совершенным до 16 апреля 2013 года.
Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию за все преступления, совершенные до 16 апреля 2013 года.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
"Президент издал указ номер 23 о всеобщей амнистии для лиц, совершивших преступления до 16 апреля этого года", - сообщили в Дамаске.
Кроме того, в указе отмечено, что "смертные приговоры будут заменены на пожизненное тюремное заключение и тяжелый труд".
Также отметим, что эта амнистия стала уже четвертой, проведенной правительством Асада с начала войны. Последний раз государство прощало преступников, ограничившись при этом уголовниками, в октябре 2012 года.
Особого эффекта акция не имела, так же, как и предыдущие, распространяемые в том числе и на противников режима.
Напомним, что массовые антиправительственные выступления в Сирии начались в марте 2011 года.
Власти жестко разгоняли протесты, используя армейские подразделения. В результате протесты переросли в вооруженное противостояние, и в стране фактически началась гражданская война.
По данным ООН, в результате конфликта погибли более 70 тысяч человек.