Теракт в Бостоне организовали исламисты или местные "патриоты" - СМИ

Характер взрывов на бостонском марафоне навел журналистов на мысль об организаторах теракта.
На марафоне в Бостоне взорвались самодельные бомбы, начиненные иголками и гвоздями.
Характер взрывов подтолкнул американских журналистов к мысли об организаторах теракта, ссылаясь на The Boston Globe, передает Newsru.com.
Спустя несколько часов после теракта в СМИ появились первые версии случившегося.
По одной из версий, взрывы – дело рук исламистов, которые часто совершают свои преступления в праздничные дни: 15 апреля в штате Массачусетс отмечался День патриота, приуроченный к сражениям при Лексингтоне и Конкорде в ходе войны за независимость США.
С другой стороны, злоумышленник может быть представителем антиправительственных и антиналоговых движений: 15 апреля в США – день уплаты налогов.
По некоторым данным, у следователей в настоящий момент есть как минимум один подозреваемый: темнокожий или смуглый мужчина с сильным акцентом, который был одет в черную рубашку и находился в толпе зрителей за 5 минут до взрыва.
Кроме того, под усиленную охрану был взят один из пострадавших при взрыве, который находится в больнице – это некий мужчина, имеющий арабское происхождение.
Отметим также, что пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы в Бостоне.
В то же время, представители "Талибана" в Пакистане заявили, что атаки на американцев и их союзников они считают правым делом, но к данному теракту отношения не имеют.
Также порадовался взрывам в Бостоне представитель салафитов Иордании Мохаммед аль-Халаби, который заявил, что он счастлив видеть происходящее в США, поскольку "американская кровь не является более драгоценной, чем мусульманская".