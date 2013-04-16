Саакашвили предупредили о подготовке покушения: опасность грозит с трех сторон

Политики не исключают, что все свалят на новое правительство Грузии
Председатель Конфедерации народов Кавказа Заала Касрелишвили заявил, что на президента Грузии Михаила Саакашвили готовится покушение.
По его словам, Саакашвили грозит опасность с трех сторон, сообщает "Грузия online".
"Несколько дней назад в Турции произошел постыдный инцидент, когда президент Саакашвили на велосипеде наехал на грузовой автомобиль. Это вызвало нехорошую реакцию среди наших дружественных стран. Распространились сплетни, в том числе о том, что Саакашвили был в нетрезвом состоянии, а также о том, что ему устроили это. Мы не собираемся расследовать этот инцидент, но предупреждаем правительство Грузии и оппозицию о том, что на Саакашвили готовится покушение. Как это произойдет, когда и где, нам не известно", - заявил Касрелишвили на пресс-конференции.
По его словам, Саакашвили грозит опасность с трех сторон. Первая угроза – это лидеры Национального движения, в частности, крыло Мерабишвили-Угулава. Вторая – от бывших партнеров, у которых нет гарантий, что Саакашвили, подобно Шеварднадзе, сядет в резиденции в Крцаниси и будет молчать. И третья угроза - со стороны тех стран, к которым Саакашвили проявлял особую агрессию. При этом Касрелишвили отметил, что среди бывших партнеров Саакашвили он не имеет ввиду Соединенные Штаты, поскольку убежден, что Саакашвили их протеже и избранник.
Лидер конфедерации не исключает, что все это свалят на новое правительство Грузии, что приведет к гражданскому противостоянию.
Заал Касрелишвили отказался называть свои источники информации, отметив, что у конфедерации свои представители в 26 странах мира, а также имеет службу внутренней безопасности. Он поинтересовался, на что тратятся те 50 миллионов, которые выделены на охрану президента и кто перевел Саакашвили в режим самоуничтожения.
Ранее "Главред" сообщал, что отдыхавший в Турции Сакашвили сломал руку, когда упал, катаясь на велосипеде.