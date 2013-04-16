Саакашвили предупредили о подготовке покушения: опасность грозит с трех сторон

Председатель Конфедерации народов Кавказа Заала Касрелишвили заявил, что на президента Грузии Михаила Саакашвили готовится покушение.

По его словам, Саакашвили грозит опасность с трех сторон, сообщает "Грузия online".

"Несколько дней назад в Турции произошел постыдный инцидент, когда президент Саакашвили на велосипеде наехал на грузовой автомобиль. Это вызвало нехорошую реакцию среди наших дружественных стран. Распространились сплетни, в том числе о том, что Саакашвили был в нетрезвом состоянии, а также о том, что ему устроили это. Мы не собираемся расследовать этот инцидент, но предупреждаем правительство Грузии и оппозицию о том, что на Саакашвили готовится покушение. Как это произойдет, когда и где, нам не известно", - заявил Касрелишвили на пресс-конференции.

По его словам, Саакашвили грозит опасность с трех сторон. Первая угроза – это лидеры Национального движения, в частности, крыло Мерабишвили-Угулава. Вторая – от бывших партнеров, у которых нет гарантий, что Саакашвили, подобно Шеварднадзе, сядет в резиденции в Крцаниси и будет молчать. И третья угроза - со стороны тех стран, к которым Саакашвили проявлял особую агрессию. При этом Касрелишвили отметил, что среди бывших партнеров Саакашвили он не имеет ввиду Соединенные Штаты, поскольку убежден, что Саакашвили их протеже и избранник.

Лидер конфедерации не исключает, что все это свалят на новое правительство Грузии, что приведет к гражданскому противостоянию.

Заал Касрелишвили отказался называть свои источники информации, отметив, что у конфедерации свои представители в 26 странах мира, а также имеет службу внутренней безопасности. Он поинтересовался, на что тратятся те 50 миллионов, которые выделены на охрану президента и кто перевел Саакашвили в режим самоуничтожения.

Ранее "Главред" сообщал, что отдыхавший в Турции Сакашвили сломал руку, когда упал, катаясь на велосипеде.