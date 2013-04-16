Иран потрясло самое мощное землетрясение за 40 лет: власти заявили о сотнях жертв

В Иране 16 апреля произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,5 до 7,8.

Об этом сообщил Иранский государственный телеканал Press-TV, передает Lenta.ru.

"Это было сильнейшее землетрясение в Иране за последние 40 лет, и мы ожидаем сотни жертв", - заявил чиновник, который не назвал своего имени.

По самым скромным подсчетам, жертвами землетрясения стали как минимум 40 человек, а число раненых вообще не поддается подсчету.

Отметим, что район, на который пришелся главный удар стихии, считается пустынным и малозаселенным – больших городов там нет. Ближайший крупный населенный пункт, город Сараван, находился довольно далеко от эпицентра, поэтому катастрофических разрушений в нем не было.

В то же время, многие районы на юго-востоке Ирана вследствие землетрясения остались без электричества и мобильной связи.

В пострадавшие регионы уже направлены бригады иранских врачей и спасателей, а также сотрудники местного общества Красного Полумесяца.

Напомним, как сообщал "Главред", неделю назад Иран пережил еще одно землетрясение – тогда погибли 37 человек