Названы подробности подготовки покушения на Саакашвили

Грузинские СМИ рассказали подробности подготовки покушения на Михаила Саакашвили. По их данным бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили планировал ликвидацию президента страны, что могло поставить под удар новое правительство Бидзины Иванишвили.

Об этом со ссылкой на газету "Хроника" сообщает издание "Мир и Грузия".

В случае ликвидации Саакашвили и если план Мерабишвили придет в действие это значит, что новое правительство окажется под огромной угрозой, а политический кризис станет неизбежным, пишет издание.

Грузинские СМИ считают, что инсценировкой нападения на президента, Мерабишвили и его команда пыталась поймать сразу двух зайцев. Во-первых, мир должен был строго осудить новое правительство; кроме того начались бы поиски заказчиков теракта, в числе которых могли быть названы Россия и президент Путин, который еще несколько лет назад "угрожал" Саакашвили подвесить его за яйца.

Во-вторых, если бы инсценированный теракт против президента пошел по плану и за ним последовала смерть Саакашвили, это значило бы, что Мерабишвили избавился бы от главного свидетеля и заказчика, а сам Саакашвили после смерти мог бы стать станет героем во все мире.

По данным СМИ, Мерабишвили сказал Саакашвили, "у меня есть группа "боевиков" давай сделаем инсценировку теракта и взорвем твою гибридную машину". По сценарию Мерабишвили, президент сидел бы в машине охраны и выжил бы при теракте.

По плану, это вызвало бы ажиотаж во всем мире, а его партия встала бы на ноги. Президенту сценарий понравился и он дал согласие, но ближайшее окружение Саакашвили заставило его передумать и аргументированно объяснило, что Мерабишвили обрекает его на смерть.

Они сказали Мише: "Здесь имеет место заговор, ты что с ума сошел. Вано тебя убивает, как главного свидетеля, хочет от тебя избавиться. В твоей охране люди Вано; Они тебя продадут. Твою фотографию повесят в знак траура и скажут: "Миша герой но мертвый и нейтрализированный". Вано же станет действующим героем. Когда Саакашвили разъяснили эту схему, он разозлился, его еле сдерживали, а все кадры Вано которые работали в охране президента, были уволены. Саакашвили начал боятся и он серьезно начал ждать реального удара, от Вано Мерабишвили. Не исключено, что бывший министр вправду пойдет на это", - пишет "Хроника", основываясь на информации полученной от бывшего представителя охраны президента.

Ранее "Главред" сообщал, что глава Конфедерации народов Кавказа Заала Касрелишвили заявил, что на Саакашвили готовится покушение. При этом опасность грозит с трех сторон.