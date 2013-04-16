Новые подробности теракта в Бостоне: число раненых возросло

Число раненых в результате теракта, произошедшего во время марафона в американском Бостоне, возросло до 176.

Об этом со ссылкой на CNN и данные полиции сообщает РИА Новости.

А губернатор Массачусетса Девал Патрик заявил, что на месте теракта в Бостоне было только две бомбы, обе они взорвались, сообщает Lenta.ru.

По словам руководителя штата, вся информация об обнаружении на улицах города неразорвавшихся бомб не соответствует действительности. Все найденные на месте теракта предметы опасности не представляли, заверил Патрик.

Все подробности теракта в Бостоне ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 16 апреля, в Бостоне во время международного марафона прогремели два взрыва. Погибли три человека. По данным СМИ, по меньшей мере, восемь человек находятся в настоящий момент в критическом состоянии.

Полиция полагает, что могли сработать самодельные бомбы небольшой мощности, заложенные на расстоянии 50-100 метров друг от друга и приведенные в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Расследованием ЧП руководит ФБР.

Также напомним, что ранее сообщалось о, 144-х раненых, из них 17 было в критическом состоянии.