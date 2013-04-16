Иран опроверг сообщение о 40 погибших от землетрясения, а в Пакистане - десятки новых жертв

Командующий иранского Корпуса стражей исламской революции провинции Систан Балучистан, генерал Мортазави опроверг появившуюся в СМИ информацию о 40 жертвах землетрясения в Иране.

В то же время в граничащей с Ираном западной провинции Пакистана - Белуджистан – в результате мощного землетрясения погибли 34 человека. Об этом со ссылкой на представителей властей сообщает РИА Новости.

Число пострадавших составило около 80 человек. Больше всего пострадали наиболее близкие к Ирану районы — в округе Вашук разрушено несколько сотен жилых домов, а также десятки магазинов и других построек. Число жертв может еще возрасти.

Афтершоки от землетрясения были отмечены в разных районах Пакистана — в расположенной на севере столице Исламабаде, в южном Карачи, в Лахоре близ индийской границы, в столице граничащей с Ираном провинции Белуджистан Кветте, в северо-западной Зоне племен.

Командующий иранского Корпуса стражей исламской революции провинции Систан Балучистан, генерал Мортазави опроверг появившуюся в СМИ информацию о не менее 40 жертвах землетрясения.

Ранее "Главред" сообщал, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Ирана в 13.44 по Киеву, очаг подземных толчков залегал на глубине около 82 километров. Землетрясение также ощущалось в соседних странах, в частности, в Индии, Пакистане и в государствах Персидского залива. Сообщалось о гибели 40 человек, при этом власти опасались, что число погибших во много раз больше.