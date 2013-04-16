Гроб с телом Тэтчер привезли в часовню Вестминстера: завтра ее похоронят с воинскими почестями

Во вторник, 16 апреля, гроб с телом экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер был доставлен в часовню Вестминстерского дворца.

Это было сделано для проведения частной панихиды в присутствии членов семьи и руководителей обеих палат парламента, сообщает РИА Новости.

Гроб, драпированный национальным флагом, прибыл в часовню в кортеже из трех автомобилей, сопровождаемых мотоциклистами. На службу также собрались сотрудники аппарата парламента, которые работали с Тэтчер или были с ней знакомы. После завершения церемонии часовня будет открыта для членов парламента, желающих проститься с экс-премьером. Вечером настоятель часовни Роуз Хадсон-Уилкит проведет вигилию.

Ранее "Главред" сообщал, что в Лондоне прошла репетиция похорон "железной леди", которая хотела, чтобы ее похоронили как военачальника. Церемония пройдет с соблюдением всех воинских почестей. Утром в среду гроб будет доставлен на катафалке в часовню Королевских военно-воздушных сил, а затем перевезен в собор Святого Павла на орудийном лафете, везти который будет конная упряжка. Движение транспорта приостановят, вдоль дороги по пути следования похоронного кортежа выстроятся военные.