В офисе и квартире основателя "ВКонтакте" устроили обыск

В Санкт-Петербурге правоохранители устроили обыск в офисе соцсети "ВКонтакте" на Невском проспекте, а также нагрянули в квартиру ее создателя - Павла Дурова - на Камышовой улице.

Обыски начались одновременно и связаны с уголовным делом по факту наезда на полицейского, сообщает "Фонтанка".

Обыски в Доме Зингера, где расположен офис соцсети, проводят следователи СК РФ при поддержке полиции Петербурга. Несмотря на то, что работало более полутора десятков сотрудников, со стороны не было незаметно, что ведется какая-то полицейская операция.

При этом, по информации "Фонтанки", сотрудники "Вконтакте" оставались на своих рабочих местах.

Издание рассказало, что 5 апреля белый "Мерседес" с номерами о388мр98 сбил инспектора ДПС, после чего, попав в глухую пробку рядом с Домом книги, водитель сбежал. Поскольку Дуров ранее неоднократно был замечен рядом с этим "Мерседесом", а сам автомобиль принадлежит его заму Илье Перекопскому, в Сети появились предположения, что за рулем был совладелец "ВКонтакте" лично.

В то же время официальная позиция "ВКонтакте" такова: "У Павла Дурова машины нет, он ходит пешком или ездит на метро".

Однако неофициально имеет место версия, что инцидент может быть продолжением информационной войны между Дуровым и миноритарным акционером "Ростелекома" Константином Малофеевым. Осенью 2012 года Павел Дуров сообщил, что, по его сведениям, именно Малофеев в августе 2012 года заказывал атаку в СМИ на VK (истерия вокруг детской порнографии), параллельно инициировав переговоры о выкупе долей у его партнеров в VK.

Ранне "Главред" сообщал, что бывший пресс-секретарь "ВКонтакте" Владислав Цыплухин признал, что сотрудничал с Кремлем в то время, когда занимал пост руководителя пресс-службы соцсети.

фото: fontanka.ru