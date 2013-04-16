Теракт в Бостоне: взрывчатку спрятали в скороварках

Президент США Барак Обама заявил, что ФБР расследует взрывы на марафоне в Бостоне как теракт.

Кроме того стало известно, что взрывные устройства, приведенные в действие во время спортивного мероприятия, находились в шестилитровых скороварках, помещенных, в свою очередь, в мешки.

Об этом со ссылкой на агентство AP и его источник, знакомый с ходом следствия, сообщает "Интерфакс".

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Взрывчатка содержала куски металла, гвозди и подшипники, отметил собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, правоохранительным органам пока неизвестно, с помощью чего взрывчатка была приведена в действие.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате двух взрывов погибли три человека, еще 176 были ранены, из них восемь человек, находятся в крайне тяжелом состоянии.