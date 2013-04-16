Обыски в офисе "Вконтакте" завершены

Полиция и сотрудники Следственного комитета РФ завершили обыск в петербургском офисе соцсети "ВКонтакте" в Доме Зингера.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря "ВКонтакте" сообщает РИА Новости.

"Сейчас обыски уже закончены. Пришли какие-то люди, походили и ушли", — сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять подробности. В частности, он не сообщил, были ли изъяты в ходе обыска компьютеры.

При этом он добавил, что пока руководство "ВКонтакте" не намерено комментировать происходящее.

Представитель СУСК по Петербургу сообщил, что на данный момент об окончании обыска или его продолжении информацией не располагает.

Сейчас у Дома Зингера на Невском проспекте находится толпа около 50-60 человек, частично затруднив проход по проспекту. У входа также дежурят журналисты городских СМИ.

Ранее "Главред" сообщал, что петербургские следователи во вторник вечером проводили обыск в петербургском офисе "ВКонтакте", расположенном в Доме Зингера в центре города. Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП, в результате которого пострадал сотрудник полиции, а виновник аварии скрылся с места происшествия. Некоторые СМИ сообщали, что виновником происшествия был основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров. В настоящее время в рамках этого уголовного дела никто не задержан.