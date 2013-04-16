Массовые беспорядки в Венесуэле: семь погибших, 135 арестованных

Не менее 135 человек арестованы в Венесуэле в ходе протестов сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов и победой Николаса Мадуро.

Об этом со ссылкой на генпрокурора Луису Ортегу Диас сообщает РИА Новости.

Местные СМИ сообщают о гибели, по крайней мере, семи человек и 61 пострадавшем. Также сообщается, что был застрелен сторонник Мадуро. Демонстранты блокируют дороги, жгут шины и мусор, дерутся со стражами порядка. В ночь на вторник полиция применила слезоточивый газ для их разгона в некоторых районах Каракаса.

Сперва многотысячные акции протеста оппозиции, требующей пересчета голосов, начались в Каракасе. Однако, по данным СМИ, они охватили и другие города. Демонстрации проводят и сторонники Мадуро. Оппозиция, которая призывала к мирным протестам, пока никак не прокомментировала эти события.

Ранее "Главред" сообщал, что Национальный избирательный совет признал победителем прошедших в воскресенье президентских выборов кандидата от правящих сил Николаса Мадуро. По последним данным, он набрал 50,75% голосов.

В понедельник Мадуро был провозглашен избранным главой государства. Кандидат от оппозиции Энрике Каприлес, набравший 48,89% голосов, свое поражение не признал и потребовал пересчета голосов. В свою очередь, Мадуро заявил, что 19 апреля намерен принести присягу в качестве президента.