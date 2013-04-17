Число пострадавших от теракта в Бостоне возросло до 183 человек

Число пострадавших при взрывах в Бостоне, по последним данным, достигло 183 человек. Из них 23 находятся в критическом состоянии.

Об этом со ссылкой на данные медиков, передает телеканал CNN.

Напомним, теракт произошел 14 апреля – на финише бостонского марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва.

Ранее сообщалось, что ранены 176 человек. Врачи сообщают, что в больницах находятся 40 тяжело раненных.

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Министр национальной безопасности США Джанет Наполитано ранее заявила, что не располагает данными о том, что взрывы в Бостоне являются частью более масштабного террористического плана. Однако по ее словам, повышенные меры безопасности все еще действуют на транспортных узлах, так как власти предпочитают "перестраховаться".

Сотрудник ФБР Ричард Делориэй сообщил, что спецслужбы не располагают данными о дополнительных угрозах терактов. В ходе расследования было также установлено, что неразорвавшихся взрывных устройств в городе не обнаружено. Кроме того, ФБР не получало информации о возможных угрозах непосредственно перед марафоном.

Взрывы в Бостоне стали первым крупным терактом на территории США после атаки 11 сентября 2001 года, унесшей жизни почти 3 тысяч человек.

Представители полиции уже выяснили, что сработали две самодельные бомбы небольшой мощности, заложенные на расстоянии 50-100 метров друг от друга и приведенные в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.