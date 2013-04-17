Сегодня в Лондоне похоронят Маргарет Тэтчер

17 апреля 2013, 08:14

В столице Великобритании состоится церемония прощания с "железной леди".

Фото с репетиции похорон

В Соборе святого Павла в Лондоне сегодня, 17 апреля, пройдет церемония похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Приглашения приехать на церемонию прощания с "железной леди" получили около двух тысяч человек. В ней будут участвовать официальные представители 200 стран и международных организаций, с которыми Великобритания поддерживает дружеские отношения.

Как ожидается, на похоронах будет присутствовать и королева Великобритании Елизавета II, а также все члены нынешнего британского правительства во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Отметим, что королева посетит церемонию прощания с бывшим премьер-министром впервые с 1965 года – когда был похоронен Уинстон Черчилль.

Кроме того, ожидается присутствие на похоронах бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывших премьер-министров Великобритании, председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, а также представителя семьи бывшего президента США Рональда Рейгана.

Похороны Тэтчер отнесены к категории церемониальных с военными почестями – это на одну ступень ниже государственных похорон, когда прощаются с монархом.

Гроб с телом Тэтчер водрузят на катафалк, и процессия направится от Вестминстерского дворца к церкви Святого Клемента на Стрэнде. Там гроб будет перенесен на лафет артиллерийского орудия, и процессия проследует к собору Св. Павла.

Куранты Биг-Бен на башне Вестминстерского дворца, где размещен британский парламент, отбивающие каждые 15 минут, на время похорон баронессы Тэтчер замолчат.

Знаменитые часы будут молчать во время шествия похоронной процессии от Вестминстерского дворца и церемонии отпевания в соборе Св. Павла.

Это также произойдет впервые после похорон Уинстона Черчилля в 1965 году.

Безопасность в этот день будут обеспечивать около 4 тысяч представителей британских сил правопорядка.

В день похорон от Вестминстерского дворца до собора Святого Павла в Лондоне выстроятся более 800 военнослужащих подразделений, участвовавших в войне за Фолклендские острова.

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Британия похороны Лондон прощание Тэтчер
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