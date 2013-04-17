В Бостоне опознаны все погибшие в теракте

Установлены личности всех погибших в результате теракта в Бостоне.

Двое из них – 8-летний мальчик и 29-летняя женщина – являются гражданами США, третий — гражданин Китая, который приехал на учебу в Бостон, передает "Росбалт".

При этом родственники погибшего студента попросили не разглашать его имя.

Ранее сообщалось, что третья жертва теракта — студент выпускного курса Бостонского университета.

Президент США Барак Обама заявил, что ФБР расследует трагедию в Бостоне как теракт, но организаторы еще не установлены.

"Мы пока не знаем, международная или внутренняя террористическая организация организовала это, или же это дело рук одного преступника. Но мы выясним, кто это, и они предстанут перед правосудием", — сказал глава Белого дома.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 апреля на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд.

Взрывные устройства, как удалось выяснить в ходе расследования, были изготовлены из бытовых скороварок, начиненных поражающими элементами.