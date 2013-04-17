Саакашвили рассказал подробности ДТП: его спас хороший шлем

Президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал подробности ДТП, которое произошло с ним на отдыхе в Турции и вызвало небывалый ажиотаж в СМИ.

Об этом со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2" сообщает НТВ.Ru.

По словам президента, инцидент действительно имел место. Произошло все в Турции, как и сообщали СМИ. Но ни в какую фуру, по признанию Саакашвили, он не врезался.

Как выяснилось, виной всему — небольшая ямка на дороге. А спас его голову крепкий шлем, о чем сам грузинский лидер поведал в интервью "Рустави 2", поблагодарив заодно турецких врачей, которые поставили его на ноги всего за сутки.

Саакашвили рассказал: "В общем, ничего страшного не произошло. На сельской дороге я разогнался на своем спортивном велосипеде до 40 километров в час и угодил в ямку. Спас меня хороший шлем. А то, что якобы я врезался в грузовик, то ничего подобного не было".

Ранее "Главред" сообщал, что во время ДТП Саакашвии сломал руку и перенес операцию, а потом якобы понадобилась еще одна.