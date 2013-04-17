В деле о гибели Андрея Панина появилась новая версия убийства

Гибель Андрея Панина, которого нашли с проломленным черепом в московской квартире, продолжает вызывать вопросы у близких актера и у следствия. Появилась новая версия его смерти - актера забили деревянными ножками от табуретки, о чем свидетельствуют обломки мебели, обнаруженные на месте происшествия.

Однако директор Панина Геннадий Русин, который первым обнаружил тело артиста, ничего не слышал об ударе табуреткой, сообщает kp.ru.

"Пока не проведены все экспертизы, никто не будет нам озвучивать результаты расследования, - заявил Русин. - Но, сами понимаете, если бы это был несчастный случай, то дело давно бы закрыли. Думаю, мы не скоро узнаем, что произошло на самом деле. Во-первых, сейчас следствие пытается установить лиц, которые в день трагедии входили и выходили из подъезда. И еще впереди масса других экспертиз. В смерти Андрея все неоднозначно. Мне все равно кажется, что моего товарища убили".

Версии об убийстве придерживается и близкий друг Панина актер Борис Полунин: "Смешно читать домыслы, что Андрея убили табуреткой. Это могло быть правдой, если бы преступники принесли табуретку с собой. В квартире Андрея сроду не было табуреток. Только стулья. И то не с деревянными ножками, а с железными. И все они целы. Когда я вошел в квартиру, то не увидел рядом с телом Андрея разбитых табуреток. Или какой-то другой поломанной мебели. Андрея могли убить битой, которую преступники потом унесли. Но не табуреткой!"

Что касается официальной версии о разбитой об унитаз голове, то Полунин заявил: "Насколько мне известно, версия с унитазом не подтвердилась. Следователи ее уже не отрабатывают".

Ранее "Главред" сообща, что версия следствия о том, что Андрей Панин умер от несчастного случая, скорее всего, подтвердится. Кроме того, в крови актера было обнаружено 1,8 промилле алкоголя, что соответствует 300 граммам водки.