Саакашвили пожалел, что США не ввязались в войну с Россией

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс предупреждала президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы "не ввязываться в войну с Россией".

Об этом сам Саакашвили заявил в прямом эфире телеканала "Рустави-2".

По его словам, тогда он ответил Райс: "Мы не ввяжемся, Конди, дорогая, но что вы будете делать, если они все равно войдут? На это она ответила: "Не думаю, чтобы они это сделали".

Саакашвили рассказал также о разговоре с тогдашним президентом США Джорджем Бушем, который состоялся в августе 2008 года.

"Когда российская армия уже шла на Тбилиси, мне позвонил Буш. Он спросил меня: "Ну что, как ты там, Миша, не так уж и хорошо, да?", - якобы сказал глава Белого дома.

При этом грузинский президент отметил, что тогда он заявил Бушу, что и у него есть причина для плохого самочувствия.

"Я ему ответил: "То, как я себя чувствую, уже не имеет никакого значения. Завтра меня может не быть, но я думаю, что и вы не должны чувствовать себя хорошо, потому что Советский Союз развалился в период правления вашего отца, и если во время вашего президентства армия войдет в Тбилиси, то Советский Союз будет восстановлен. И что о вас тогда напишут в истории?", - заявил Саакашвили.

"На это Буш мне ответил: "Подождите, у меня совещание. После этого они (США – прим. ред.) решили направить в Грузию свой флот", - отметил грузинский лидер.

Саакашвили заявил также, что во время августовской войны 2008 года "США серьезно изучали возможность бомбить Рокский тоннель", через который вошли российские войска.

"И я очень сожалею, что США не приняли такое решение", - сказал он.

Напомним, что ранее нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом РФ, заявил, что считает свои действия правильными, поскольку они позволили предотвратить вступление Украины и Грузии в НАТО.

"Если бы в 2008 году мы дрогнули, была бы уже другая геополитическая раскладка, и целый ряд стран, которые пытались искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего были бы там", - заявил он.