Виновнику ДТП в Москве, где погибли 7 человек, грозит 20 лет тюрьмы

Никулинский суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке дело Александра Максимова, который в сентябре 2012 года утроил жуткое ДТП и сбил насмерть семерых человек. Это значит, что виновник аварии больше не может рассчитывать на смягчение приговора.

Как выяснило следствие, в момент аварии Максимов был сильно пьян. Кроме того, как показала экспертиза, накануне роковой поездки мужчина курил марихуану, сообщает kp.ru.

Сам он на допросе признался, что пил водку несколько дней и даже заявил, что хочет покончить с собой.

Позже Максимов поменял показания, ведь сидеть максимальные девять лет (столько ему грозит по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) ему не хотелось. Поэтому он и просил суд рассмотреть его дело в особом порядке - тогда бы ему грозило не больше шести. Однако судья ходатайство отклонил.

"Мы были категорически против особого порядка. Требования высшей справедливости таковы, что Максимов должен получить 9 лет. Да и этого мало", - заявил адвокат пострадавших Янис Юкша.

Юрист надеется, что в отношении виновника аварии будет возбуждено еще одно уголовное дело.

"Следствие установило, что Максимов хранил марихуану, употреблял ее и угощал друга. А это уже - хранение и распространение наркотических веществ. Если уголовное дело будет возбуждено и по этой статье, то Максимов вполне может сесть лет на 20", - пояснил Юкша.

На предварительное заседание пришли родные и друзья погибших, но извиняться перед ними Максимов не стал. Зато поспешил откреститься от "наркоты". " Это неправда, я был только пьян", - заявил он журналистам.

Ранее "Главред" сообщал, что 22 сентября прошлого года "Тойота" 29-летнего Максимова на полной скорости влетела в толпу людей, стоящих на автобусной остановке на Минской улице. В результате погибли семь человек - пятеро детей-инвалидов и двое их педагогов, еще четверо получили тяжелые травмы. Сам мужчина отделался ссадинами и ушибами.

фото: profinews.com.ua