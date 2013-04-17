В США показали фото бомб из Бостона и видео с возможным террористом

В ФБР показали фотографии бомб, которые использовались в бостонском теракте и подтвердили, что они были самодельными.

В качестве "контейнеров" использовались обычные скороварки, начиненные гвоздями, шарикоподшипниками и металлическими обрезками, передает телеканал FOX.news.

Как утверждает ФБР в своем отчете, на месте теракта в Бостоне были обнаружены "фрагменты подшипников и гвоздей, возможно, содержавшиеся внутри скороварки", а также монтажная плата, которая могла быть частью бомбы.

Фотографии искореженных остатков взрывных устройств из отчета спецслужб были опубликованы в американских СМИ.

Кроме того, были найдены обрывки черной нейлоновой ткани – предположительно, бомбы пронесли в сумках или рюкзаках, сделанных из такого материала.

Также в эфире бостонского телеканала 7NEWS были показаны эксклюзивные кадры, сделанные до и после одного из взрывов.

На первом видна сумка возле почтового ящика – которая находится на краю тротуара с внешней стороны заграждений, выставленных вдоль линии марафона.

На второй, которая частично была затушевана, так как на ней отчетливо видны кровавые последствия взрыва, этой сумки уже нет.

По словам человека, приславшего фотографии, они были сделаны с разницей примерно в один час. Есть ли на остальной части пленки запись того, кто и когда оставил сумку, пока неизвестно.

Еще одна серия снимков, сделанных сразу после взрывов, показывает белого человека, в разорванных брюках и темной футболке, убегающего с места происшествия. Не исключено, что он поддался панике, но существует и вероятность, что он пытался скрыться с места преступления.

Все эти кадры телеканал направил спецслужбам, которым предстоит теперь разбираться.

Тем временем, в ФБР, специалисты которого ведут расследование, не озвучили версий теракта, кроме взрывника-одиночки. По мнению специалистов, об этом свидетельствует "любительский характер" взрывных устройств.

"Нам еще предстоит выяснить, были ли взрывы заранее спланированы, участвовали в их подготовке частные лица либо же местные или зарубежные террористические группы", - сказал глава городского управления ФБР Рик ДеЛорье.

Отметим, что спецслужбы крайне осторожно говорят о трагедии на Бостонском марафоне.

Спецслужбы вообще крайне осторожны в оценках и своих заявлениях, а глава Белого дома лишь через сутки назвал взрывы терактом.

При этом в американских СМИ ранее заявили, что за этим преступлением могут стоять исламистскими группировки либо американские радикалы.

В то же время, ответственности за нападение пока никто не взял.

Напомним, в результате взрывов, прогремевших у финишной черты Бостонского марафона 15 апреля, погибли три человека – двое граждан США и гражданин Китая.

Погибшими американцами оказались 29-летняя сотрудница ресторана Кристл Кэмпбелл и 8-летний Мартин Ричард. По просьбе семьи погибшего китайца в США не стали сообщать имя, пол и род занятий жертвы.

Сегодня стало известно, что число пострадавших возросло до 183-х человека, из которых 27 находятся в критическом состоянии.

Фото, видео: FOX Atlanta, 7NEWS