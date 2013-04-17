Путин устроил разнос чиновникам: так мы ни хр*на не сделаем

Президент России Владимир Путин устроил разнос региональным чиновникам за их поверхностную работу и пригрозил увольнениями.

Об этом говорится на видео, которое опубликовал Life News.

В ходе заседания Путин попросил журналистов выключить камеры и начал ругать чиновников за невыполнение его предвыборных обещаний.

"Как мы работаем?! Качество работы – ничтожное, все поверхностно делаем. Если будем работать так, то ни хр*на не сделаем! А если будем работать более настойчиво и профессионально, то сделаем", - сказал российский президент.

При этом он подчеркнул, что размышлял над тем, кто из высших чиновников работает неэффективно – он сам, или же члены правительства.

"…надо будет признать, что либо я работаю неэффективно, или вы все плохо работаете, и вам надо уйти. Обращаю ваше внимание на то, что на сегодня я склоняюсь ко второму варианту. Думаю, это понятно. Чтобы не было никаких иллюзий", - добавил президент России и выразительно посмотрел на одного из участников заседания.

Позже глава пресс-службы Путина заявил, что российский президент не рассматривает возможность роспуска правительства Дмитрия Медведева.

По его словам, российский руководитель обращался к главам регионов, а не чиновникам.